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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/24 талера 1814 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1814 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 1/24 талера 1814 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,39 - 1,91 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1814
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/24 талера 1814 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1821 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/24 талера 1814 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Гессен-Кассель 1/24 талера 1814 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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