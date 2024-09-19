Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 геллера 1814 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,63 - 3,94 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 геллера
- Год 1814
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 геллера 1814 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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