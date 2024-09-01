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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты 2 геллера Вильгельма I - Гессен-Кассель

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2 геллера 1814-1820

Год Знак Описание Продажи Продажи
1814 0 21816 0 11818 0 11820 0 0
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