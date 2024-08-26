Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 геллера 1818 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,63 - 3,94 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 геллера
- Год 1818
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 геллера 1818 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 25 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2018.
Сохранность
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