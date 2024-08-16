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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 геллера 1816 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 геллера 1816 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 2 геллера 1816 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,63 - 3,94 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 геллера
  • Год 1816
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 геллера 1816 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Гессен-Кассель 2 геллера 1816 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 геллера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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