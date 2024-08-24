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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1814 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 талеров 1814 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 5 талеров 1814 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,66 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,994 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1814
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1814 года. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4288 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
Гессен-Кассель 5 талеров 1814 на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
7819 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Гессен-Кассель 5 талеров 1814 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
4805 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1814 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1814 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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