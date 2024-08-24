Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
5 талеров 1814 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,66 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,994 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 5 талеров
- Год 1814
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1814 года. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4288 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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