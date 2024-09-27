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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1826 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1826 A Париж
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 франков 1826 A Париж
Средняя цена 630 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
20 франков 1826 Q Перпиньян
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
20 франков 1826 W Лилль
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 9
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