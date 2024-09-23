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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1826 года A "Тип 1825-1830". Париж (Франция, Карл X)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1826 года A "Тип 1825-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1826 года A "Тип 1825-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 35,143

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1826
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1826 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 21113 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2750 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (1)
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  • Künker (2)
  • MDC Monaco (2)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Numis.be (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1826 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 20 франков 1826 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1826 A на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1826 A на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1826 A на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Франция 20 франков 1826 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе Heritage - September 26, 2013
Франция 20 франков 1826 A на аукционе Heritage - September 26, 2013
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе iNumis - June 4, 2013
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2013
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе Stack's - August 19, 2011
Франция 20 франков 1826 A на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе iNumis - March 25, 2011
Продавец iNumis
Дата 25 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 A на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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