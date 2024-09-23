Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1826 года A "Тип 1825-1830". Париж (Франция, Карл X)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 35,143
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1826
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1826 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 21113 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2750 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 25 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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