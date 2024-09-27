Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1826 года Q "Тип 1825-1830". Перпиньян (Франция, Карл X)
Разновидность: Перпиньян
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,574
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1826
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1826 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе MDC Monaco за 3600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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