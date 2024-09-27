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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1826 года Q "Тип 1825-1830". Перпиньян (Франция, Карл X)

Разновидность: Перпиньян

Аверс монеты - 20 франков 1826 года Q "Тип 1825-1830" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1826 года Q "Тип 1825-1830" Перпиньян - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,574

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1826
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Перпиньян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1826 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе MDC Monaco за 3600 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (3)
  • V. GADOURY (4)
  • Varesi (1)
Франция 20 франков 1826 Q на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 20 франков 1826 Q на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
530 $
Цена в валюте аукциона 475 CHF
Франция 20 франков 1826 Q на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 20 франков 1826 Q на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1826 Q на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
Франция 20 франков 1826 Q на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 Q на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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