Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1826 года A "Тип 1824-1830". Париж (Франция, Карл X)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 62
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 40 франков
- Год 1826
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1826 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 19000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.
Сохранность
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