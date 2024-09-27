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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1826 года A "Тип 1824-1830". Париж (Франция, Карл X)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1826 года A "Тип 1824-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 40 франков 1826 года A "Тип 1824-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 62

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 40 франков
  • Год 1826
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1826 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 19000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.

Сохранность
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  • Künker (1)
Франция 40 франков 1826 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
24184 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Франция 40 франков 1826 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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