Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1826 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)
Разновидность: Лилль
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,436
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1826
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1826 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 1400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Reinhard Fischer (1)
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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