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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1826 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1826 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1826 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,436

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1826
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1826 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 1400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Hess Divo (1)
  • iNumis (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Reinhard Fischer (1)
Франция 20 франков 1826 W на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 20 франков 1826 W на аукционе Heritage - April 29, 2019
Франция 20 франков 1826 W на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Франция 20 франков 1826 W на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Франция 20 франков 1826 W на аукционе Chaponnière - October 23, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1826 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1826 W на аукционе iNumis - June 3, 2014
Продавец iNumis
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1826 W на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1826 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Франция 20 франков 1826 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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