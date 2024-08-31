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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Монеты Берга 1806 года

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Талер 1806 T.S.
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
3 штюбера 1806 R
Средняя цена 130 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 штюбера 1806 S
Средняя цена 230 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты (Иоахим Мюрат)

Аверс
Реверс
Талер 1806 T.S.
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 134
Аверс
Реверс
3 штюбера 1806 S
Средняя цена 85 $
Продажи
0 52
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