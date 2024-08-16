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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1806 года S (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 штюбера 1806 года S - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 3 штюбера 1806 года S - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1806
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1806 года со знаком S. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1955 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Katz (3)
  • Möller (1)
  • WAG (2)
  • Александр (1)
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Александр - November 20, 2021
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2492 RUB
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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