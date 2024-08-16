Берг Период: 1802-1807 1802-1807
3 штюбера 1806 года S (Берг, Максимилиан I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,84 - 2,19 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал 3 штюбера
- Год 1806
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1806 года со знаком S. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1955 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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