Талер 1806 года T.S. (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1806 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.

Сохранность UNC (2) AU (1) XF (18) VF (5) Сохранность (слабы) MS64 (2) Сервис NGC (2)

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