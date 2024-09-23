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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Талер 1806 года T.S. (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1806 года T.S. - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1806 года T.S. - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,488 гр
  • Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1806
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1806 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.

Сохранность
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
1351 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Morton & Eden - July 20, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - February 27, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1806 T.S. на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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