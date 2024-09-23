Берг Период: 1802-1807 1802-1807
Талер 1806 года T.S. (Берг, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,488 гр
- Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1806
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1806 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
1351 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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