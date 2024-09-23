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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1806 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 штюбера 1806 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 3 штюбера 1806 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1806
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1806 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1961 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Grün (4)
  • Möller (2)
Берг 3 штюбера 1806 R на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Берг 3 штюбера 1806 R на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 R на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 R на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 R на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 R на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Берг 3 штюбера 1806 R на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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