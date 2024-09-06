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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1806 года S (Берг, Иоахим Мюрат)

Аверс монеты - 3 штюбера 1806 года S - цена серебряной монеты - Берг, Иоахим Мюрат Реверс монеты - 3 штюбера 1806 года S - цена серебряной монеты - Берг, Иоахим Мюрат

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 20,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Иоахим Мюрат
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1806
  • Правитель Иоахим Мюрат (Великий герцог Берга)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1806 года со знаком S. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Zöttl - June 30, 2024
Продавец Zöttl
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Берг 3 штюбера 1806 S на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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