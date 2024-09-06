3 штюбера 1806 года S (Берг, Иоахим Мюрат)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1806 года со знаком S. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.

Сохранность UNC (8) AU (9) XF (13) VF (20) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (2) Сервис NGC (2)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (2)

Coinhouse (1)

CoinsNB (1)

Emporium Hamburg (1)

Frankfurter (2)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (4)

Heritage (1)

Heritage Eur (1)

Höhn (1)

Katz (2)

Künker (3)

Möller (3)

Münz Zentrum Rheinland (12)

Numismatica Ferrarese (2)

Numisor (1)

Reinhard Fischer (1)

Russiancoin (2)

Sonntag (1)

Stare Monety (2)

Teutoburger (1)

WAG (1)

Zöttl (4)