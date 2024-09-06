Берг Период: 1802-1807 1802-1807
3 штюбера 1806 года S (Берг, Иоахим Мюрат)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,84 - 2,19 гр
- Диаметр 20,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Иоахим Мюрат
- Номинал 3 штюбера
- Год 1806
- Правитель Иоахим Мюрат (Великий герцог Берга)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1806 года со знаком S. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Zöttl (4)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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