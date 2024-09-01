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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Монеты Берга 1804 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1804 P.R.
Средняя цена 600 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
Полталера 1804 R
Средняя цена 500 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
3 штюбера 1804 R
Средняя цена 350 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 штюбера 1804 R
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
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