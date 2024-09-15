Полталера 1804 года R (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Полталера 1804 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

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