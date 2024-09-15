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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Полталера 1804 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - Полталера 1804 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - Полталера 1804 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 9,744 гр
  • Чистого серебра (0,235 oz) 7,308 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Полталера
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Полталера 1804 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1845 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Берг Полталера 1804 R на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Берг Полталера 1804 R на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Берг Полталера 1804 R на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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