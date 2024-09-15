Берг Период: 1802-1807 1802-1807
Полталера 1804 года R (Берг, Максимилиан I)
Фотография: iNumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 9,744 гр
- Чистого серебра (0,235 oz) 7,308 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал Полталера
- Год 1804
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Полталера 1804 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1936 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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