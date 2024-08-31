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Максимилиан I
1802-1806
Иоахим Мюрат
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Серебряные монеты Полталера Максимилиана I - Берг
Полталера 1803-1804
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1803
R
0
6
1804
R
0
38
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Период
1802-1807
Максимилиан I
1802-1806
Иоахим Мюрат
1806-1807
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