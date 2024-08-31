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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Серебряные монеты Полталера Максимилиана I - Берг

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Полталера 1803-1804

Год Знак Описание Продажи Продажи
1803 R 0 61804 R 0 38
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