Берг Период: 1802-1807 1802-1807
Полталера 1803 года R (Берг, Максимилиан I)
Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 9,744 гр
- Чистого серебра (0,235 oz) 7,308 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал Полталера
- Год 1803
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Полталера 1803 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Где продать?
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