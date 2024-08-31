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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Полталера 1803 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - Полталера 1803 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - Полталера 1803 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 9,744 гр
  • Чистого серебра (0,235 oz) 7,308 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Полталера
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Полталера 1803 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Kroha (1)
  • Künker (1)
  • Reinhard Fischer (1)
Берг Полталера 1803 R на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Берг Полталера 1803 R на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
344 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Берг Полталера 1803 R на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Берг Полталера 1803 R на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Берг Полталера 1803 R на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Берг Полталера 1803 R на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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