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Монеты Берга 1803 года
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Талер 1803 P.R.
Средняя цена
630 $
Продажи
0
57
Полталера 1803 R
Средняя цена
410 $
Продажи
0
6
3 штюбера 1803 R
Средняя цена
70 $
Продажи
0
9
Медные монеты
1/2 штюбера 1803 R
Средняя цена
45 $
Продажи
0
4
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1802-1807
Максимилиан I
1802-1806
Иоахим Мюрат
1806-1807
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