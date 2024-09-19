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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Монеты Берга 1803 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1803 P.R.
Средняя цена 630 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Полталера 1803 R
Средняя цена 410 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 штюбера 1803 R
Средняя цена 70 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 штюбера 1803 R
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
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