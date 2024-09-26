1/2 штюбера 1803 года R (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 1/2 штюбера 1803 года со знаком R. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1954 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

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