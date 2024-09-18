Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1803 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 штюбера 1803 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 3 штюбера 1803 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1803 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (3)
  • WAG (1)
Берг 3 штюбера 1803 R на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Берг 3 штюбера 1803 R на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Берг 3 штюбера 1803 R на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг 3 штюбера 1803 R на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг 3 штюбера 1803 R на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг 3 штюбера 1803 R на аукционе Künker - October 9, 2018
Продавец Künker
Дата 9 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг 3 штюбера 1803 R на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг 3 штюбера 1803 R на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг 3 штюбера 1803 R на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Берга Каталог монет Максимилиана I Монеты Берга 1803 года Все бергские монеты бергские серебряные монеты бергские монеты номиналом 3 штюбера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск