Берг Период: 1802-1807 1802-1807
3 штюбера 1803 года R (Берг, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,84 - 2,19 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал 3 штюбера
- Год 1803
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1803 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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