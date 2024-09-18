3 штюбера 1803 года R (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1803 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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