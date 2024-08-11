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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Талер 1803 года P.R. (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1803 года P.R. - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1803 года P.R. - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,488 гр
  • Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1803 года со знаком P.R.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Редкие Монеты за 110000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Emporium Hamburg (7)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
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  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (11)
  • Westfälische (4)
Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1803 P.R. на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Берг Талер 1803 P.R. на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1803 P.R. на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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