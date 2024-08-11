Талер 1803 года P.R. (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1803 года со знаком P.R.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Редкие Монеты за 110000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность AU (3) XF (21) VF (31) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU50 (1)

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