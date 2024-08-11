Берг Период: 1802-1807 1802-1807
Талер 1803 года P.R. (Берг, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,488 гр
- Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1803
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1803 года со знаком P.R.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Редкие Монеты за 110000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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