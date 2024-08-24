1/2 штюбера 1804 года R (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 1/2 штюбера 1804 года со знаком R. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 731 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 20 EUR. Торги состоялись 17 марта 2017.

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