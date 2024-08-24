Берг Период: 1802-1807 1802-1807
1/2 штюбера 1804 года R (Берг, Максимилиан I)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,14 - 5,12 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал 1/2 штюбера
- Год 1804
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 1/2 штюбера 1804 года со знаком R. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 731 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 20 EUR. Торги состоялись 17 марта 2017.
Сохранность
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