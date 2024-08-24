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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

1/2 штюбера 1804 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1/2 штюбера 1804 года R - цена монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 1/2 штюбера 1804 года R - цена монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,14 - 5,12 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1/2 штюбера
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 1/2 штюбера 1804 года со знаком R. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 731 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 20 EUR. Торги состоялись 17 марта 2017.

Сохранность
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Берг 1/2 штюбера 1804 R на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 штюбера 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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