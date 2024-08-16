Берг Период: 1802-1807 1802-1807
3 штюбера 1804 года R (Берг, Максимилиан I)
Фотография: Heritage Auctions Europe
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,84 - 2,19 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал 3 штюбера
- Год 1804
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1804 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (2)
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Künker
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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