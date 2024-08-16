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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1804 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 штюбера 1804 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 3 штюбера 1804 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1804 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Берг 3 штюбера 1804 R на аукционе Александр - February 8, 2023
Берг 3 штюбера 1804 R на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
Цена
Берг 3 штюбера 1804 R на аукционе Александр - January 12, 2022
Берг 3 штюбера 1804 R на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF30
Цена
Берг 3 штюбера 1804 R на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Берг 3 штюбера 1804 R на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Берг 3 штюбера 1804 R на аукционе Künker - October 9, 2018
Продавец Künker
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Берг 3 штюбера 1804 R на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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