3 штюбера 1804 года R (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1804 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

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