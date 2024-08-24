Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Талер 1804 года P.R. (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1804 года P.R. - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1804 года P.R. - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,488 гр
  • Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1804 года со знаком P.R.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (13)
  • Felzmann (2)
  • Grün (12)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (20)
  • Münz Zentrum Rheinland (5)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (12)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
  • WAG (7)
  • Westfälische (4)
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Stack's - October 21, 2020
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность VF
Цена
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Берг Талер 1804 P.R. на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Берга Каталог монет Максимилиана I Монеты Берга 1804 года Все бергские монеты бергские серебряные монеты бергские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск