Берг Период: 1802-1807 1802-1807
Талер 1804 года P.R. (Берг, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,488 гр
- Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1804
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1804 года со знаком P.R.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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