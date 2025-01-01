flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1926 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1926 S
Средняя цена23000 $
Продажи
030
Аверс
Реверс
Соверен 1926 M
Средняя цена740 $
Продажи
053
Аверс
Реверс
Соверен 1926 P
Средняя цена1300 $
Продажи
2148
