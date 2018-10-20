flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1926 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1926 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1926 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,313,578

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1926
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
График аукционных продаж Соверен 1926 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (146)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1926 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Maison Palombo за 5200 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1608 $
Цена в валюте аукциона 1425 EUR
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Rauch - 27 июня 2024
ПродавецRauch
Дата27 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Palombo - 27 марта 2024
ПродавецPalombo
Дата27 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS61 PCGS
К аукциону
Австралия Соверен 1926 P на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1926 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1926 года с буквами P составляет 1300 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1926 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1926 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1926 года со знаком P?

Для продажи соверен 1926 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1926 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы