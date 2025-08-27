flag
Соверен 1926 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1926 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1926 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,031,050

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1926
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1926 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 47000 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Австралия Соверен 1926 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
36590 $
Цена в валюте аукциона 29000 GBP
Австралия Соверен 1926 S на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьSP66 NGC
Цена
31000 $
Цена в валюте аукциона 31000 USD
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Spink - 19 января 2020
ПродавецSpink
Дата19 января 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 13 января 2020
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе London Coins - 3 марта 2019
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Künker - 31 января 2019
ПродавецKünker
Дата31 января 2019
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 7 июня 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата7 июня 2018
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе London Coins - 3 июня 2018
ПродавецLondon Coins
Дата3 июня 2018
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 9 января 2017
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 9 января 2017
ПродавецHeritage
Дата9 января 2017
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 4 января 2016
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Heritage - 4 января 2016
ПродавецHeritage
Дата4 января 2016
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Александр - 28 августа 2015
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Александр - 28 августа 2015
ПродавецАлександр
Дата28 августа 2015
СохранностьAU58
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1926 S на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 мая 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 мая 2014
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1926 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1926 года с буквами S составляет 23000 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1926 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1926 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1926 года со знаком S?

Для продажи соверен 1926 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

