Соверен 1926 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1926 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1926 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC211,107

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1926
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:740 USD
График аукционных продаж Соверен 1926 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (53)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1926 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
1017 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Münzenonline - 28 апреля 2023
ПродавецMünzenonline
Дата28 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Sovereign Rarities - 15 февраля 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата15 февраля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Heritage - 1 декабря 2022
ПродавецHeritage
Дата1 декабря 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Coin Cabinet - 24 мая 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1926 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1926 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1926 года с буквами M составляет 740 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1926 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1926 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1926 года со знаком M?

Для продажи соверен 1926 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
