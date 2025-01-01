flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1925 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1925 S
Средняя цена500 $
Продажи
068
Аверс
Реверс
Соверен 1925 M
Средняя цена650 $
Продажи
069
Аверс
Реверс
Соверен 1925 P
Средняя цена860 $
Продажи
166
Категория
Год
Поиск