АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1925 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1925 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1925 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,632,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1925
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:500 USD
График аукционных продаж Соверен 1925 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (68)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1925 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99150 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
Австралия Соверен 1925 S на аукционе NOA - 28 октября 2024
ПродавецNOA
Дата28 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Mowbray Collectables - 19 марта 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 марта 2024
СохранностьAU
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Mowbray Collectables - 22 сентября 2023
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Heritage - 2 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 июля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Heritage - 29 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата29 июня 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Numisor - 25 апреля 2023
ПродавецNumisor
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Heritage - 6 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата6 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Coin Cabinet - 25 октября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 октября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Coin Cabinet - 28 сентября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 сентября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1925 S на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
******

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1925 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1925 года с буквами S составляет 500 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1925 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1925 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1925 года со знаком S?

Для продажи соверен 1925 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
