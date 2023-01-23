flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1925 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1925 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1925 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,311,662

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1925
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:650 USD
График аукционных продаж Соверен 1925 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (69)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1925 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 23 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
1017 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
767 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Mowbray Collectables - 19 марта 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Coin Cabinet - 18 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 октября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Mowbray Collectables - 22 сентября 2023
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Coin Cabinet - 22 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата22 сентября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1925 M на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1925 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1925 года с буквами M составляет 650 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1925 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1925 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1925 года со знаком M?

Для продажи соверен 1925 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

