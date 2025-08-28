flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1925 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1925 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1925 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,837,901

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1925
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:860 USD
График аукционных продаж Соверен 1925 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (65)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1925 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99148 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1170 $
Цена в валюте аукциона 1170 USD
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
905 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе Stack's - 18 января 2023
ПродавецStack's
Дата18 января 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе St James’s - 22 сентября 2022
ПродавецSt James’s
Дата22 сентября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Цена
Австралия Соверен 1925 P на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1925 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1925 года с буквами P составляет 860 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1925 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1925 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1925 года со знаком P?

Для продажи соверен 1925 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
