АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1923 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1923 S
Средняя цена15000 $
Продажи
129
Аверс
Реверс
Соверен 1923 M
Средняя цена810 $
Продажи
1107
Аверс
Реверс
Соверен 1923 P
Средняя цена560 $
Продажи
079
