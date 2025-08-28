flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1923 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1923 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1923 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC510,870

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1923
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:810 USD
График аукционных продаж Соверен 1923 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (106)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1923 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1500 GBP. Торги состоялись 21 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьMS64 PCGS
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Coin Cabinet - 18 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 октября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
ПродавецCoin Cabinet
Дата22 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Stack's - 17 августа 2023
ПродавецStack's
Дата17 августа 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Heritage - 15 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата15 июня 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1923 M на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1923 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1923 года с буквами M составляет 810 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1923 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1923 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1923 года со знаком M?

Для продажи соверен 1923 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
