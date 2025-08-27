flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1923 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1923 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1923 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC416,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1923
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:15000 USD
Средняя цена (PROOF):41000 USD
График аукционных продаж Соверен 1923 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (28)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1923 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 25000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1923 S на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
8566 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
15500 $
Цена в валюте аукциона 15500 USD
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Sovereign Rarities - 15 февраля 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата15 февраля 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Spink - 19 января 2020
ПродавецSpink
Дата19 января 2020
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Spink - 25 сентября 2018
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2018
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе V. GADOURY - 3 декабря 2016
ПродавецV. GADOURY
Дата3 декабря 2016
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Bolaffi - 1 декабря 2016
ПродавецBolaffi
Дата1 декабря 2016
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 30 сентября 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата30 сентября 2016
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Heritage - 13 августа 2015
ПродавецHeritage
Дата13 августа 2015
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Где купить?
Австралия Соверен 1923 S на аукционе Stack's - 29 августа 2025
ПродавецStack's
Дата29 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1923 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1923 года с буквами S составляет 15000 USD для регулярного чекана и 41000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1923 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1923 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1923 года со знаком S?

Для продажи соверен 1923 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
