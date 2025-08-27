flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1923 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1923 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1923 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V



Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,124,154

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1923
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:560 USD
График аукционных продаж Соверен 1923 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (79)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1923 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99143 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе ibercoin - 22 марта 2023
Продавецibercoin
Дата22 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 9 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата9 марта 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 5 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата5 марта 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 8 декабря 2022
ПродавецHeritage
Дата8 декабря 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 24 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата24 ноября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 17 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Attica Auctions - 26 июня 2022
ПродавецAttica Auctions
Дата26 июня 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1923 P на аукционе Heritage - 26 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата26 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1923 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1923 года с буквами P составляет 560 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1923 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1923 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1923 года со знаком P?

Для продажи соверен 1923 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

