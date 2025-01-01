flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1922 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1922 S
Средняя цена15000 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
Соверен 1922 M
Средняя цена14000 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
Соверен 1922 P
Средняя цена680 $
Продажи
0108
