Соверен 1922 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1922 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1922 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC608,306

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1922
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:14000 USD
График аукционных продаж Соверен 1922 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (21)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1922 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 30370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32900 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Naumann - 7 июля 2024
ПродавецNaumann
Дата7 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе V. GADOURY - 3 декабря 2016
ПродавецV. GADOURY
Дата3 декабря 2016
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
ПродавецHeritage
Дата13 сентября 2016
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 19 апреля 2016
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 19 апреля 2016
ПродавецHeritage
Дата19 апреля 2016
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 мая 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 мая 2014
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 7 января 2013
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Heritage - 7 января 2013
ПродавецHeritage
Дата7 января 2013
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 мая 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 мая 2011
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1922 M на аукционе Künker - 30 сентября 2009
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2009
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1922 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1922 года с буквами M составляет 14000 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1922 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1922 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1922 года со знаком M?

Для продажи соверен 1922 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

