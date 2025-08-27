flag
Соверен 1922 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1922 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1922 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC578,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1922
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:15000 USD
Средняя цена (PROOF):18000 USD
График аукционных продаж Соверен 1922 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (24)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1922 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 30240 проданному на аукционе Heritage Auctions за 36000 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
14774 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Австралия Соверен 1922 S на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
16467 $
Цена в валюте аукциона 12500 GBP
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Coin Cabinet - 28 сентября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 сентября 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе DNW - 2 февраля 2022
ПродавецDNW
Дата2 февраля 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Numismatica Genevensis - 16 ноября 2021
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата16 ноября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Spink - 2 июля 2020
ПродавецSpink
Дата2 июля 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Spink - 12 декабря 2019
ПродавецSpink
Дата12 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Spink - 28 января 2019
ПродавецSpink
Дата28 января 2019
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Heritage - 23 апреля 2018
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2018
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 5 мая 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата5 мая 2015
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 25 сентября 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата25 сентября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 S на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 мая 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 мая 2014
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1922 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1922 года с буквами S составляет 15000 USD для регулярного чекана и 18000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1922 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1922 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1922 года со знаком S?

Для продажи соверен 1922 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

