flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1922 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1922 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1922 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,298,884

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1922
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:680 USD
График аукционных продаж Соверен 1922 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (108)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1922 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24034 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 23 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Eretz Auctions - 2 июля 2025
ПродавецEretz Auctions
Дата2 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 675 USD
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 18 января 2025
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата18 января 2025
СохранностьXF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 6000 NOK
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Heritage - 8 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата8 августа 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе ibercoin - 10 июля 2024
Продавецibercoin
Дата10 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Rimon Auctions - 26 июня 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата26 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1922 P на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1922 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1922 года с буквами P составляет 680 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1922 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1922 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1922 года со знаком P?

Для продажи соверен 1922 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1922 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы