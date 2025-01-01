flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1921 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1921 S
Средняя цена1900 $
Продажи
060
Аверс
Реверс
Соверен 1921 M
Средняя цена16000 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
Соверен 1921 P
Средняя цена1000 $
Продажи
077
