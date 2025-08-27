flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1921 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1921 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1921 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC839,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1921
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж Соверен 1921 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (60)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1921 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2800 GBP. Торги состоялись 17 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 августа 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьUNC
Австралия Соверен 1921 S на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьXF
Австралия Соверен 1921 S на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Heritage - 29 октября 2021
ПродавецHeritage
Дата29 октября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе V. GADOURY - 23 октября 2021
ПродавецV. GADOURY
Дата23 октября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе MDC Monaco - 12 июня 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата12 июня 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Coin Cabinet - 30 мая 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 мая 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьXF
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Coin Cabinet - 31 мая 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 мая 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 S на аукционе Spink - 19 января 2020
ПродавецSpink
Дата19 января 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1921 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1921 года с буквами S составляет 1900 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1921 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1921 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1921 года со знаком S?

Для продажи соверен 1921 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
