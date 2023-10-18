flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1921 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1921 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1921 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,314,360

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1921
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
Средняя цена:1000 USD
Цены на аукционах (77)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1921 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 10000 GBP. Торги состоялись 18 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Австралия Соверен 1921 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Sovereign Rarities - 16 ноября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата16 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 12 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата12 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 5 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата5 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 2 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 июля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 5 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата5 марта 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1921 P на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1921 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1921 года с буквами P составляет 1000 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1921 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1921 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1921 года со знаком P?

Для продажи соверен 1921 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
