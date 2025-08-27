flag
Соверен 1921 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1921 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1921 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC240,121

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1921
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:16000 USD
График аукционных продаж Соверен 1921 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (22)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1921 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 30376 проданному на аукционе Heritage Auctions за 38400 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Coin Cabinet - 26 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Coin Cabinet - 29 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе DNW - 2 февраля 2022
ПродавецDNW
Дата2 февраля 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Heritage - 7 мая 2021
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2021
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Spink - 19 января 2020
ПродавецSpink
Дата19 января 2020
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Heritage - 23 апреля 2018
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2018
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 мая 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 мая 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Heritage - 7 января 2013
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата7 января 2013
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1921 M на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1921 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1921 года с буквами M составляет 16000 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1921 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1921 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1921 года со знаком M?

Для продажи соверен 1921 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
