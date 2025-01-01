flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1920 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1920 S
Средняя цена720000 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
Соверен 1920 M
Средняя цена3300 $
Продажи
055
Аверс
Реверс
Соверен 1920 P
Средняя цена550 $
Продажи
0118
