Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Главная
Каталог
Австралия
1920
Монеты Австралии 1920 года
Соверен 1920 S
Средняя цена
720000 $
Продажи
0
6
Соверен 1920 M
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
55
Соверен 1920 P
Средняя цена
550 $
Продажи
0
118
