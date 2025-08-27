flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1920 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1920 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1920 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: St James’s Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1920
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:720000 USD
Средняя цена (PROOF):680000 USD
График аукционных продаж Соверен 1920 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (6)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1920 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 650000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1920 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
552000 $
Цена в валюте аукциона 552000 USD
Австралия Соверен 1920 S на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
552000 $
Цена в валюте аукциона 552000 USD
Австралия Соверен 1920 S на аукционе St James’s - 7 октября 2021
ПродавецSt James’s
Дата7 октября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 мая 2015
СохранностьPROOF
Цена
Австралия Соверен 1920 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьPROOF
Цена
Австралия Соверен 1920 S на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьНет оценки
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1920 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1920 года с буквами S составляет 720000 USD для регулярного чекана и 680000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1920 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1920 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1920 года со знаком S?

Для продажи соверен 1920 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

