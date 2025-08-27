Соверен 1920 года P (Австралия, Георг V)

flag
Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,421,196

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1920
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1920 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1850 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2020.

Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе GINZA - 13 апреля 2024
ПродавецGINZA
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1920 P на аукционе Chaponnière - 19 ноября 2023
ПродавецChaponnière
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1920 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1920 года с буквами P составляет 550 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1920 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1920 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1920 года со знаком P?

Для продажи соверен 1920 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

